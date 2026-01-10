Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3069356
Zee OdishaOdisha National-InternationalMamata Banerjee: ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଦିଦି, କହିଲେ ବେଶୀ ଡରାଇଲେ ପୋଲ ଖୋଲିଦେବି

Mamata Banerjee: ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଦିଦି, କହିଲେ ବେଶୀ ଡରାଇଲେ ପୋଲ ଖୋଲିଦେବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା I-PAC ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:46 AM IST

Trending Photos

Mamata Banerjee: ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଦିଦି, କହିଲେ ବେଶୀ ଡରାଇଲେ ପୋଲ ଖୋଲିଦେବି

Mamata Banerjee:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା I-PAC ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ED ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ED ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର କୋଲକାତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଛନ୍ତି।

ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବି - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଯାଏ, ତେବେ ସେ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି ଯାହା କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଡି ଚଢାଉ ବିରୋଧରେ ବାନାର୍ଜୀ କୋଲକାତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ରାଲି ସମୟରେ, ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ମୋ ପାଖରେ ଏକ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନୀରବ ରହିଛି। ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେବି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅପମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ।"

ଲୋକମାନେ ଏହି ଅପମାନର ଜବାବ ଦେବେ - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚଢାଉକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଅପମାନର ଜବାବ ଦେବେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

weather updates
Weather Updates: ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ଡବଲ ଆଟାକ
Odia News
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
Ration card
Ration card: ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେବି ମିଳିବ ରାସନ୍‍ କାର୍ଡ
road accident
Accident News: ଖାଲକୁ ଖସିଲା ବସ୍, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ
top 10 news today
ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର