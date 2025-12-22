Advertisement
  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ PVC ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ATM କାର୍ଡ ପରି। ଏହି କାର୍ଡଟି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସହଜରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:11 AM IST

Ration Card: ଆପଣଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି କି ରାସନ କାର୍ଡ; ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ, ଏଟିଏମ ଭଳି ଆସିବ ନୂଆ କାର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ PVC ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ATM କାର୍ଡ ପରି। ଏହି କାର୍ଡଟି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସହଜରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫିସକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଏହା କରିପାରିବେ।

'ମୋର ରାସନ' ଆପ କଣ
ସରକାର 'ମେରା ରାସନ' ନାମକ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ଦେଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ଆପ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ-ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା, ପ୍ରାପ୍ତ ରାସନ ପରିମାଣ ଏବଂ ରାସନ ବଣ୍ଟନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ରାସନ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।

PVC ରାସନ କାର୍ଡ କିଭଳି କରିବେ
ପିଭିସି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମେରା ରାସନ ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ ଖୋଲି ଲାଭାର୍ଥୀ ଉପଭୋକ୍ତା ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ OTP ପଠାଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ ଇନ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ-ରାସନ କାର୍ଡ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

PVC ରାସନ କାର୍ଡର ଲାଭ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ଇ-ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦୋକାନରେ ଏକ PVC କାର୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡଟି କାଗଜ ରାସନ କାର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ। PVC ରାସନ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଜଳ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟରେ ସହଜରେ ବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ, ଯାହା ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ କରିଥାଏ।

ରାସନ କାର୍ଡ ସୂଚନା କିପରି ଦେଖିବେ
ମେରା ରାସନ ଆପ୍‌ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରାସନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଏବଂ କେବେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏକ PVC ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରଖେ।

