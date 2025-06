Osaka World Expo 2025: କୃଷି ନବସୃଜନ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି IFFCOର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା

Osaka World Expo 2025: ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଏବଂ ସମବାୟ ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସାର ସମବାୟ ଲିମିଟେଡ୍ (IFFCO) ଓସାକା ବିଶ୍ୱ ଏକ୍ସପୋ 2025 ରେ ନାନୋ ୟୁରିଆ, ନାନୋ DAP, ସାଗରିକା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ-ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ କୃଷକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

Delhi | Dr U S Awasthi, MD, IFFCO met Union Home Minister Amit Shah. He briefed and updated the Union Minister on the overall performance of IFFCO for the Financial Year 2024–25 — a strong testament to the vision of Sahakar Se Samriddhi under his able & dynamic guidance. Dr… pic.twitter.com/G2ir2fjZP5

— ANI (@ANI) June 6, 2025