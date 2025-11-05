Trending Photos
IIM Raipur: ରାୟପୁର: ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IIM) ରାୟପୁର, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ CG ଟେକଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରାଥନ ଅଧୀନରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ-STEM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (SIDBI ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ)ରୁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଏକ ଗର୍ବର ସହ ସଫଳତା ପାଳନ କରିଛି।
ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟୋତ୍ସବ ପାଳନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୋଜିତ ସିଜି ଟେକଷ୍ଟାର୍ଟ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛତିଶଗଡର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଅରୋଆର୍ଟସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଶ୍ରୀ ଅନୁରାଧା ସାହୁ ଏବଂ ଆଗ୍ରୋଫାବ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ୧୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ, IIM ରାୟପୁରର ଉଭୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁରାଧା ସାହୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। "ଭବିଷ୍ୟତ ନବସୃଜନ ସଂହିତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ସାରାରୁ ଉଦ୍ଭାବକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୋଧ ସଚାନ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, STPI), ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପନ୍ନୀରସେଲଭମ ମଦନଗୋପାଳ (CEO, MeitY ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହବ୍), ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକାଶଶୀଳ (IAS), ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ, ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁରର ଚାର୍ଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ ପରାଶର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁରର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ-STEM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ, ବ୍ୟବସାୟ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନବସୃଜନ-ନେତୃତ୍ତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।