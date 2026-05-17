Thunderstorms Alert: ହିଟୱେଭ ପରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୧୯ ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Thunderstorms Alert: ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଧୂଳି ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୨° ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ୧୮୦° ସେଲସିୟସ ପରି ଗରମ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 17, 2026, 04:47 PM IST

Thunderstorms Alert: ମେ ମାସର ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର ପାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହିପରି ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମେ ୧୭ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ସମେତ ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ, ଝଡ଼ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାକ-ମୌସୁମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସଞ୍ଚାଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପଶ୍ଚିମାବାୟୁ  ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ମେ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର ପାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଭଳି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମେ ୧୭ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ସମେତ ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର: ଗରମ ଏବଂ ଝଡ଼ର ଡବଲ ଆଟାକ୍
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱୈତ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଦିନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋପ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଧୂଳି ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୨° ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ୧୮୦° ସେଲସିୟସ ପରି ଗରମ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ୟୁପି-ବିହାରରେ ବଜ୍ରପାତ, ଏମପି-ରାଜସ୍ଥାନରେ ହିଟୱେଭ୍
ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର ଏବଂ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିହାରର ପାଟନା, ଗୟା ଏବଂ ଭାଗଲପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚ ଆଶଙ୍କା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନବେଳା ଗମ୍ଭୀର ଗରମପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ୪୪° ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରଶାସନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ କାମ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ସମୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା, ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ ଭଳି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

