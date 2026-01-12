IMD Cold Warning: ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ ଭିତରେ ଲଗାତାର ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା...ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ

Advertisement
Zee OdishaOdisha National-InternationalIMD Cold Warning: ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ ଭିତରେ ଲଗାତାର ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା...ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ

IMD Cold Warning: ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁଷାରପାତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡଜନ ଡଜନ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଆରାମ ପାଇବାର ଆଶା କମ୍।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:13 PM IST

IMD Cold Warning: ପଶ୍ଚିମାବାୟୁର ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋହରି ପରି ପର୍ବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଥଣ୍ଡା ସହ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ରହିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୬-୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ସକାଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟକୁ ଖସିପାରେ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧୩, ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାୟଲସୀମା, ୟାନମ୍, ମାହେ, କରିକାଲ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋହରି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଉତ୍ସବର ମନୋଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର ଏବଂ ବାରାଣସୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁଷାରପାତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡଜନ ଡଜନ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଆରାମ ପାଇବାର ଆଶା କମ୍।

କାହିଁକି ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି?
ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଜାନୁଆରୀ ୧୩, ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଅମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କରିବ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତେଣୁ ଗରମ ପୋଷାକ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ହେତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ?
ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାପମାତ୍ରା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର; ମନାଲିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ର ୨ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ନୈନିତାଲରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୪ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ପାଟନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜୟପୁରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଭୋପାଳରେ ପାରଦ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ ୭ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋଲକାତାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୯ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

