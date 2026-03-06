Weather Update: ଗରମରେ ଏବେଠୁ ଛଟପଟ ଦେଶବାସୀ...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶି ରହିବ ହିଟୱେଭ୍?

Weather Update: ପ୍ରତିଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୧ ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ରୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତଥାପି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
Weather Update: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଗରମ ଓ ଉତ୍ତାପ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରମରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୧ ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ରୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତଥାପି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ସରକ୍ଲୋନ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ସମେତ ସଂଲଗ୍ନ ଏନସିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନର ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ରୁ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ତଥାପି, ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
