Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3061688
Zee OdishaOdisha National-InternationalJanuary 3 Weather: କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା ପାଣିପାଗ...ଏହି ୭ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ

January 3 Weather: କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା ପାଣିପାଗ...ଏହି ୭ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ

January 3 Weather: ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। IMD ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ରାସ୍ତା, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:30 PM IST

Trending Photos

January 3 Weather: କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା ପାଣିପାଗ...ଏହି ୭ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ

January 3 Weather: ଏବେ କିଛିଦିନ ହେଲା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଶୀତଳ ଲହରୀ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୪-୫ ଦିନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହିମାଚଳ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ୬-୭ ଦିନ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା
ଜାନୁଆରୀ ୨ ରୁ ୭, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। IMD ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ରାସ୍ତା, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୩ତାରିଖରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ସଫା ରହିବ। ସକାଳ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

କାଲି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଶୁକ୍ରବାର ତଥା ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାଲି, ଶନିବାର ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହିବ।

କାଲି ବିହାରରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିହାରରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଜାନୁଆରୀ ୪ ଏବଂ ୫ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୦ ରୁ -୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା କରିବ।

Also Read: Chandra Gochar 2026: ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ...୩ ରାଶିର ସବୁଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ

Also Read: LIC Benefits Plan: ଆସିଲା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ...୧୪୦୦ ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟରେ ପାଆନ୍ତୁ ୨୫ ଲକ୍ଷର ଫାଇଦା!

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

January 3 Weather
January 3 Weather: କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା ପାଣିପାଗ...ଏହି ୭ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ IMD ଜାରି କଲା
Supermoon 2026
Supermoon 2026: ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ
MLA Rohit Pawar
ଇଟାଲୀ କରିଦେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍...ହେଲେ ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏହି ବିଷାକ୍ତ କେମିକ
Odia News
'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା'- ଗୃହ ସଚିବ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...