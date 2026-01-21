Weather Report Today: ଆଇଏମଡିର ବଡ଼ ସୂଚନା! କମିବ ଶୀତ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Weather Report Today: ଦେଶରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଗରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବରଫପାତ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କେବେ ତୁଷାରପାତ ହେବ?
ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ଏବଂ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଆଖପାଖ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଅଂଶରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କେବେ ବର୍ଷା ହେବ?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେହିପରି ୨୩ ଏବଂ ୨୪ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ତାପମାତ୍ରା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ?
ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତଥାପି, ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୩-୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୨-୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ପରେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି କି?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ୨-୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ, ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।