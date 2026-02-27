Weather Update: ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଇବ ପାଣିପାଗ...ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ

Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଯାହା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଆଣିଥାଏ।
Weather Update: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ବେଳକୁ ବେଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତର ସତର୍କତା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ପବନ ପାଣିପାଗ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ "ହୋରାସିଓ" ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ପାଗକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ଝଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। କେରଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟରେ ତୁଷାରପାତର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହୁଡ଼ି ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗରମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ପାଗ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଦିଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି।
ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ତାପମାତ୍ରା ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଯାହା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଆଣିଥାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଡାମନଡିଉ ଏବଂ ନିକୋବର, ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ୨୯ରୁ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ହୋଲି ସମୟରେ ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକାଳେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା କାକର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦିନରେ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକମାନେ ଗରମ ପବନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ-ପୂର୍ବ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
