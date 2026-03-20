Panipaga Report: ପାଣିପାଗର ବଦଳିଲା ମିଜାଜ୍, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Panipaga Report: IMD କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
Panipaga Report: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପାଗରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ସମେତ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପାଗ U-ଟର୍ଣ୍ଣ
ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଏକ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି
ପଶ୍ଚିମାବାୟୁର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, IMD କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଖରାପ ପାଗ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡଜନ ଡଜନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
