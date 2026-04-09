IMD Rain Fall Alert: ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ୫ଦିନର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ

IMD Rain Fall Alert: ୮୦କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ସହିତ "କାଳ ବୈଶାଖୀ" ପରି ଝଡ଼ ଏଠାରେ ବିନାଶ ଆଣିପାରେ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:12 PM IST

IMD Rain Fall Alert: ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥିବାବେଳେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ତାର ସଦ୍ୟତମ ବୁଲେଟିନରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ଏହି ପ୍ରକୋପ ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୫ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫ ଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ ?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକକାଳୀନ ସକ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିଛି।
୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬: ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ତୀବ୍ରତା ସହିତ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ଝଡ଼ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୦ ଏପ୍ରିଲ: ଆଜି ସହ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।

୧୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୨ ଏପ୍ରିଲ: ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହା ପୁଣି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ "କାଳ ବୈଶାଖୀ" ବିପଦ
ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ୮୦କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ସହିତ "କାଳ ବୈଶାଖୀ" ପରି ଝଡ଼ ଏଠାରେ ବିନାଶ ଆଣିପାରେ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଝଡ଼ ପରେ ଏକ ତୀବ୍ର ହିଟୱେଭ ସମ୍ଭାବନା 
ଆଇଏମଡି ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି କେବଳ "ଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ"। ଏହି ବର୍ଷା ଚକ୍ର ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାତାପ ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ୧୦ ରୁ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଉତ୍ତାପ ବା ପାରା ହଠାତ୍ 4°C ରୁ 10°C ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେହିପରି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତାପ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରି ଆସିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ।

