Cyclone Shakti Update: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କଲା IMD

Cyclone Shakti Update: ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆରବ ସାଗର, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳ ସହିତ ଏବଂ ବାହାରେ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:11 PM IST

Cyclone Shakti Update: ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରକାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୮୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ, ନାଲିଆରୁ ୫୮୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ, କରାଚୀ (ପାକିସ୍ତାନ)ରୁ ୫୧୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ରାସ ଅଲ ହାଦ (ଓମାନ)ରୁ ୩୯୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଏବଂ ମାସିରହ (ଓମାନ)ରୁ ୪୯୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରେ, ଏହା ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବୁଲିଯିବ ଏବଂ ୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ।

ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆରବ ସାଗର, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳ ସହିତ ଏବଂ ବାହାରେ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରିବାହନ, ଏକ ସୁଚିହ୍ନିତ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ, ପଶ୍ଚିମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। 

ସୋମବାରଠାରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବ
୮ ଏବଂ ୯ ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ଆରବ ସାଗରରେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ସୋମବାର ସକାଳଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

ସତର୍କତା ଜାରି
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହର ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।

୮ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବିପଦ ଟଳିଯିବ
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ବିପରୀତ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବିଭାଗର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୩ ରୁ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳରେ ୪୫-୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପବନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହେବ।

