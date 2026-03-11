IMD Weather Report: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼

IMD Weather Report: ଆଇଏମଡି ବାଗପତ, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ଆଜମଗଡ, ଆମରୋହା, ଆଉୟା, ବାରବାଙ୍କି, ମିରଟ, ବସ୍ତି, ବରେଲି, ଭାଦୋହି, ବୁଲନ୍ଦସହର, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ କାନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି।
Trending Photos
IMD Weather Report: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସମେତ ସାତଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବର୍ଷା ସହିତ, ଗରମ ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ, ୧୨ ତାରିଖରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨ ରୁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ?
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ଏବଂ ୧୬ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ରହିଛି। ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଲହରୀ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି ବାଗପତ, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ଆଜମଗଡ, ଆମରୋହା, ଆଉୟା, ବାରବାଙ୍କି, ମିରଟ, ବସ୍ତି, ବରେଲି, ଭାଦୋହି, ବୁଲନ୍ଦସହର, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ କାନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।
ଏହି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆଇଏମଡି ୧୨ ରୁ ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା/ତୁଷାରପାତ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା,ବିଜୁଳି ଏବଂ ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ।
୧୫ ଏବଂ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
୧୨ ରୁ ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷା / ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
୧୪ ରୁ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨ ରୁ ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତରୁ ବ୍ୟାପକ ହାଲୁକା/ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୧୩ ରୁ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୧୨ ରୁ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୧୩ ରୁ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Also Read: Uterus Cancer Symptoms: ଗର୍ଭାଶୟରେ କର୍କଟ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି
Also Read: Prophet Future Predictions: ସତ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ପରେ ସବୁ ସତ ହଉଛି ଏହି ଭବିଷ୍ୟକାରଙ୍କ କଥା !