IMD Weather Warning: କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି, ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ

IMD Weather Warning: ମେ ୧୧ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେ ୧୧ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଏବଂ ମେ ୧୧ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 10, 2026, 08:53 PM IST

IMD Weather Warning: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧ ମେ ୨୦୨୬ରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ୧୧ ମେ ରୁ ୧୪ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧୧ ମେରୁ ୧୪ ମେ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼, ବିଜୁଳି ଏବଂ ୪୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 

୧୧ ମେରୁ  ୧୨ ମେରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୧୨ ମେ ଏବଂ  ୧୩ ମେ ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପୃଥକ ଝଡ଼ ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସମ୍ଭବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୧୨  ମେ ରୁ ୧୪ ମେ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୨ ମେ ଏବଂ ୧୩ ମେ ରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ମେ ୧୧ ତାରିଖରେ ମେଘାଳୟରେ ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏବଂ ମେ ୧୧ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ମେ ୧୧ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେ ୧୧ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଏବଂ ମେ ୧୧ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମେ ୧୧ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଁ ଏକ ହିଟ୍ ୱେଭ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ମେ ୧୨ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବିଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବଂ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ତାପ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ IMD ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

