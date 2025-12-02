Imran Khan: 'ମୋ ଭାଇକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି', ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ..

Trending Photos
Imran Khan: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉଜମା ଖାନ୍ ନିଆଜିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ "ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି", ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ଉଜମା ଖାନୁମ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଦିଆଲା ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଖାନୁମ କହିଛନ୍ତି, "ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି... କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଉଛି... କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।"
#BREAKING: Imran Khan says he is being tortured inside Adiala Jail prison on instructions of Pakistan Army Chief Asim Munir. Imran Khan in solitary confinement in Pakistani prison with no access to outside world. Imran Khan sisters speak to media after meeting him. pic.twitter.com/mGosf6Fubs
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 2, 2025
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜେନେରାଲ ଆସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ - ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଗୃହୀତ ୨୭ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ - ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସାମରିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟାତିତ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜେଲରେ ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହୁଏ, ତେବେ ଆସୀମ ମୁନିର ଏଥି ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।