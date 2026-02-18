Imran Khan Treatment: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଚାଲିବ ଆଖିର ଚିକିତ୍ସା

Trending Photos
Imran Khan Treatment: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଖି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୧ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଲିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଏକ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରିବେ।
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଅଲ ଶିଫା ଆଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ରହଣି ସମୟ ଏବଂ କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ପୁଅ, ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଲରେ ଥିବା ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର MRI, CT ସ୍କାନ, ଏକ୍ସ-ରେ, ହୃଦଘାତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ।
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଉପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଅପରିସ୍କାର କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
୧୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି
ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର ଚଉଦ ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକମାନେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ୧୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ କପିଲ ଦେବ, ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ଆଲାନ ବର୍ଡର, ଷ୍ଟିଭ ୱ, ଇଆନ ଚାପେଲ ଏବଂ କିମ ହ୍ୟୁଗସ୍, ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ବେଲିଣ୍ଡା କ୍ଲାର୍କ, ଇଂଲଣ୍ଡର ମାଇକ ଆଥରଟନ, ନାସେର ହୁସେନ, ମାଇକ ବ୍ରେଆର୍ଲି ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ଗାୱର୍, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ଲାଇଭ ଲଏଡ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।