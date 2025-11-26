Advertisement
Imran Khan News: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲରେ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା? ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି

Imran Khan News: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି? ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଅଡିଆଲା ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:48 PM IST

Imran Khan News: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି? ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଅଡିଆଲା ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କ କଥିତ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଅସମର୍ଥିତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ।

ଆଇଏସଆଇ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, "ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଟକ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଅସୀମ ମୁନିର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇଏସଆଇ ପ୍ରଶାସନ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଯଦି ଏହି ସୂଚନା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୈଧତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।"

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରୁ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଇମରାନ ଖାନ 
ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ (ପିଟିଆଇ) ମୁଖ୍ୟ ଇମରାନ ଖାନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରୁ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଇସଲାମାବାଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଉପରେ ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏକ ନୃଶଂସ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୋରିନ୍ ଖାନ, ଅଲିମା ଖାନ ଏବଂ ଉଜମା ଖାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଡିଆଲା ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଏକାଠି ହେବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିଦି ଜେଲ୍‌ରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସାତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

