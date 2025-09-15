IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏମିତି ସୋଦିଲେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ...କହିଲେ କୁଳଦୀପ ଆସିଲେ ଆଉ...
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2923112
Zee OdishaOdisha National-International

IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏମିତି ସୋଦିଲେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ...କହିଲେ କୁଳଦୀପ ଆସିଲେ ଆଉ...

IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:52 PM IST

Trending Photos

IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏମିତି ସୋଦିଲେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ...କହିଲେ କୁଳଦୀପ ଆସିଲେ ଆଉ...

IND vs PAK: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲ୍ଲି ଆଗା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି।

ପରାଜୟରେ ଦୁଃଖିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ:
ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।, ସେମାନଙ୍କୁ ଏସିଆ କପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, 'ଆମର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଧାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଧରି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ନିରନ୍ତର ଆମର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।'

 

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷି କହିଲେ, 'ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଠାକୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଆସୁଛି? ମୁଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାଇକ୍ ହସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ବୋଲର ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାମ୍ ଆୟୁବଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ରନ କରୁଥିବା ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଶାହିନ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ।'

 

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ନିରାଶ: 
ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଟି-୨୦ରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଦଳର ଅଧିନାୟକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ସେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ନିଜେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ରହିବେ।

 

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Morning School
Morning School: ୧୭ରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଇବେ ଗଛ
crime news
Crime News: ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାବି ଛଡାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ
Trump Tariffs War
Trump Tariffs War: ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଲା ଆମେରିକା,କହିଲା...
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ରାଜଭବନ ଘେରିବ ବିଜେଡି ବିଜେଡି
;