S. Jaishankar: ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଶଙ୍କର

S. Jaishankar: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ (UNGA)ରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନ ନେଇ ତା’ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ରେଣ୍ଟାଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦର ଗନ୍ତାଘର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ପୁରୁଣା କଥା ଦୋହରାଇଥିଲା। ଜବାବରେ, ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ରେଣ୍ଟାଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରେଣ୍ଟାଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଜବାବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଚେତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଜବାବ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଜାତିସଂଘର ଭାଷଣରେ ବିଚଳିତ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରେଣ୍ଟାଲା ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାରତୀୟ ବୟାନବାଜିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରେଣ୍ଟାଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ଠିଆ ହୋଇ ହଲ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
କଣ କହିଲେ ଜୟଶଙ୍କର
ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ (UNGA)ର 80ତମ ଅଧିବେଶନରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ଏବଂ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିସଂଘର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆତଙ୍କବାଦ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତି ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଏହାର ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମଗ୍ର ଆତଙ୍କବାଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଏହା ଆତଙ୍କବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରି ଚାଲିବ।