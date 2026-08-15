Independence Day: କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ନେଇ ବିବାଦ

Independence Day Celebration: ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି । ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ୮୦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଦଳର ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚୌକି ମାଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ସେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନଥିଲେ। ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "୨୮ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୩୭ ରେ କଲିକତାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାଡ଼ି ଗାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।"
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ବିଜେପି ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମାନ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଗୀତଟି ବାଜିବା ସହିତ ଅସହଜ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଖଡଗେ ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଖଡଗେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଫୁଟେଜ୍ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ବିବାଦକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଭିଡିଓ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜୟରାମ ରମେଶ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଦଳର ମତ କ'ଣ।" ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପରେ ଘଟିଥିଲା।
'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି, କେବଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ନିକଟରେ, ଏକ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତର କିଛି ଅଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୧୮୭୫ ମସିହାରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଆନନ୍ଦମଠରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ସଂସ୍କରଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ରହିଛି ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗୁଁ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ଏହି ମାମଲା କେରଳରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଠାକାର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ନିକଟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ' ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗୀତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିକାଶ ଘଟିଛି, ଯାହା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା; ଏହି ଅବସରରେ ଗୀତର ୧୫୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସର ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନରେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ବଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟର କାର୍ଯ୍ୟ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।