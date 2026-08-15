Add Zee Business As A Preferred Source
App

Independence Day: କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ନେଇ ବିବାଦ

Independence Day Celebration: ୮୦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଜିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:12 PM IST
Independence Day: କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ନେଇ ବିବାଦ
Image Credit: ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚୌକି ମାଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୨ ମୃତ
2
3
4
5