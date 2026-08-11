Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Security Alert: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ୧୯ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦିନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ରିୟାଜ ଭଟକଲ ଏବଂ ଶବାନ୍ଦରୀ ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଓରଫ ଇକବାଲ ଭଟକଲଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଲ୍-କାଏଦା ସହ ଜଡ଼ିତ ମହମ୍ମଦ ଶର୍ଜିଲ ଅଖତର, ଅବୁ ସୁଫିଆନ ଏବଂ ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ଅର୍ଶିଆନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 11, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:07 PM IST
Delhi Security Alert: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ୧୯ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ନାରାବାଜି, ବାହାରେ NDAର ମାର୍ଚ୍ଚ; ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ
2
3
4
5