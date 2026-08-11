Delhi Security Alert: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ୧୯ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି

Delhi Security Alert: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୫କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୧୯ ଜଣ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି।
ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ, ବଜାର ଏବଂ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଉଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନାମ:
ପୋଲିସର ତାଲିକାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦିନ୍, ଅଲ୍-କାଏଦା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦିନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ରିୟାଜ ଭଟକଲ ଏବଂ ଶବାନ୍ଦରୀ ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଓରଫ ଇକବାଲ ଭଟକଲଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଲ୍-କାଏଦା ସହ ଜଡ଼ିତ ମହମ୍ମଦ ଶର୍ଜିଲ ଅଖତର, ଅବୁ ସୁଫିଆନ ଏବଂ ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ଅର୍ଶିଆନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଖାଲିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଫୋର୍ସ, ଖାଲିସ୍ତାନ ଟାଇଗର ଫୋର୍ସ ଏବଂ ବବ୍ବର ଖାଲସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଲା ନଜରଦାରୀ:
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭଳି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କୀ ଧମକ କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀର ସୀମା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ, ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନଜରଦାରୀ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଅପିଲ୍
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି ଯେ, ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ଦେଖିଲେ ନାଗରିକମାନେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି।