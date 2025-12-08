Indigo Crisis: ୬୧୦ କୋଟି, ୩୦୦୦ ଲଗେଜ ଫେରାଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏବେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଆସିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ₹610 କୋଟି ଟଙ୍କା

Indigo Crisis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏବେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଆସିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ₹610 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ 3,000 ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟାଗ ଫେରାଇଛି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୭୦୬ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ଶନିବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1,565 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରବିବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1,650 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଇମେଲ୍ କେବଳ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଅନ-ଟାଇମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ (OTP) ପ୍ରାୟ 75% କୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶନିବାର ଦିନ 30% ଥିଲା। ସିଇଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।

ଏହି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେକୌଣସି ହଜିଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏହା ପରେ, ସରକାର ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କଲେ।

Prabhudatta Moharana

