UPI Transction: ବଢିଲା ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ କାରବାର

Zee OdishaOdisha National-InternationalUPI Transction: ବଢିଲା ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ କାରବାର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 01, 2026, 04:45 PM IST

UPI Transction: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲରେ UPI କାରବାର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 25 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 22.35 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହି କାରବାରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 21 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹29.03 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଛି।

ଦୈନିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହାରାହାରି ଦୈନିକ UPI କାରବାର ପରିମାଣ 730 ନିୟୁତରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 745 ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହାରାହାରି ଦୈନିକ କାରବାର ମୂଲ୍ୟ ₹96,766 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ₹95,243 କୋଟି ଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।  

IMPS ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି
ଇମିଡିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ (IMPS) ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 362 ନିୟୁତ କାରବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ₹7.01 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ଏହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 13 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ହାରାହାରି, IMPS କାରବାର ଦୈନିକ ହାରାହାରି 12 ନିୟୁତ ଥିଲା, ଯାହା ସିଷ୍ଟମର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

UPI ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି
ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରେ, UPI ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ କାରବାର ପରିମାଣ 22.64 ବିଲିୟନ କାରବାର ସହିତ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା 2016 ରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ।

UPIର ପହଞ୍ଚିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
UPI ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମରିସସ୍ ଏବଂ କତାର ସମେତ ଆଠରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଏହା ରେମିଟେନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।

ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ NPCI ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 11, 2016 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା UPI ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି।

ଏକ ଛୋଟ ଆଧାରରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରେ UPI ରେ ମାତ୍ର 20 ନିୟୁତ କାରବାରରୁ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 24,162 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି, କାରବାରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୦.୦୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୧୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୪,୦୦୦ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

Also Read: Iran War: ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି: ଟ୍ରମ୍ପ

Also Read: OAS Reshuffle: OAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ, ବଦଳିଲେ ୨୯ ଅଧିକାରୀ

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India accelerates digital payments growth
UPI Transction: ବଢିଲା ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ କାରବାର
Iran war
Iran War: ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି: ଟ୍ରମ୍ପ
Bhitarkanika close
Bhitarkanika Close: କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ତିନି ମ
Kalabaisakhi Damage
Kalabaisakhi Damage: ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖି, ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜୁଳି...ଉପୁଡ଼ି
Odisha news
Odisha News: ଜରି ପାଲରେ ତିଆରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ