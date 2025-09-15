Trump Tariffs War: ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଲା ଆମେରିକା,କହିଲା...

Trending Photos
Trump Tariffs War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଭାରତ ଏହାର 1.4 ବିଲିୟନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରେ। ଯଦି ଏହାର ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ମକା ଖାଏ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହାର ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ମକା କାହିଁକି କିଣେ ନାହିଁ? ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏକପାଖିଆ। କେବଳ ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରେ, ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ କରେ ନାହିଁ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଟନିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରି ଆମେରିକୀୟ ବଜାରର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ, ଏହା କିପରି ଯଥାର୍ଥ? ତେଣୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଆମେରିକା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଏହାର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଭାରତ ନିଜ ମତରେ ଅଟଳ ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ସେହିପରି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇ ଆମେରିକା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲଗାଇଛି। ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଟିକସର 25 ପ୍ରତିଶତ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଏବଂ ଭାରତ ନିଜେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଡେଲ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନଚେତ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାହକ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୁଷ ସହିତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଏବଂ ସେହିପରି ରହିବ। ଯଦି କେହି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରଖିବେ।