କୂଟନୀତିର 'ମେଗା ମାରାଥନ': ସ୍ପେନ୍, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସର୍ବିଆ...ଅନେକ ଦେଶର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି..

Zee OdishaOdisha National-Internationalକୂଟନୀତିର ମେଗା ମାରାଥନ: ସ୍ପେନ୍, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସର୍ବିଆ...ଅନେକ ଦେଶର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି..

PM Modi Bilateral Meetings: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବୁଧବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏକ କୂଟନୈତିକ ମେଗା-ମାରାଥନ ପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:24 AM IST

PM Modi Bilateral Meetings: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବୁଧବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏକ କୂଟନୈତିକ ମେଗା-ମାରାଥନ ପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୈତିକ ଭୂମିକାର ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ସ୍ପେନ୍, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସର୍ବିଆ, କ୍ରୋଏସିଆ, ଏଷ୍ଟୋନିଆ, ଭୁଟାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ ସ୍ପେନ୍ ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି ପେଟେରି ଓର୍ପୋ, ସର୍ବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଭୁସିକ୍, କ୍ରୋଏସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରେଜ୍ ପ୍ଲେଙ୍କୋଭିକ୍, ଏଷ୍ଟୋନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲାର କରିସ୍, ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସୋ ତ୍ଶେରିଂ ଟୋବଗେ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲଜାସ ବେକଟିଓଭ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିନ୍ନ ଏକ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭାରତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସରକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଗୌରବ ପାଇଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋଚନାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଏହି ଦିନକୁ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରଣନୀତି ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।

ଆଜିର ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରାୟ ସାରା ଦିନ ଚାଲିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ନିରନ୍ତର ଧାରା ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର 'କୂଟନୈତିକ ସଭା ଲାଇନ୍' ହେବାକୁଯାଉଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ AI ସହଯୋଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିବେଶ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। AI ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୂଟନୀତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।

Priyambada Rana

