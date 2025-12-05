Advertisement
India-Russia Agreements: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ...ଭାରତ-ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା କେଉଁ ସବୁ ଚୁକ୍ତି?

India-Russia Agreements: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

 

Dec 05, 2025, 03:30 PM IST

India-Russia Agreements: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ମିଳିତ ବୟାନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ଋଷ ବନ୍ଧୁତା ଗତ ଆଠ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ଧ୍ରୁବତାରା ପରି ଦୃଢ଼ ରହିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ସମୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ।

ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ-ଋଷ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିବିଧ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭାରତ-ରୁଷ ସହଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ୟୁରେସିଆନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଘ ସହିତ ଏକ FTA ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସର୍ବଦା ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଜାରି ରଖିବ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।

ପୁଟିନ ଭାରତର ଆତିଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଋଷ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିର ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।"

