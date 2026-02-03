India USA Trade Deal:ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦୁଇଟି ଖୁସି ଖବର

Trending Photos
India USA Trade Deal: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଚ୍ଛା ଶେଷରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ଭଲ ଖବର ଦେଇଛି। ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ କେବଳ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହିପରି ଭାରତ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହାସଲ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ ଭାରତକୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି ତୁଳନାରେ କମ ଶୁଳ୍କ ଥିବା ଦେଶ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ମୌଳିକ ଶୁଳ୍କ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକା କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କକୁ ହଟାଇ ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ମୌଳିକ ଶୁଳ୍କକୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହେବେ?
ଆମେରିକାର ସଦ୍ୟତମ ଘୋଷଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏବେ କେବଳ 18 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୁଳ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ 18 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 19 ପ୍ରତିଶତ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ 20 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚୀନ୍ 34 ପ୍ରତିଶତ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ତୁଳନାରେ, ଭାରତ ଏବେ ଏହାର ଏସୀୟ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କର
ଭାରତ : ୧୮ ପ୍ରତିଶତ
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ : ୧୯ ପ୍ରତିଶତ
ପାକିସ୍ତାନ : ୧୯ ପ୍ରତିଶତ
ଭିଏତନାମ : ୨୦ ପ୍ରତିଶତ
ବାଂଲାଦେଶ : ୨୦ ପ୍ରତିଶତ
ଚୀନ : ୩୪ ପ୍ରତିଶତ
ସେପଟେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି "ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ" ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ଜାଣି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଆମେରିକାର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ଯେ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଏବେ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଭାରତର ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅପାର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ସହଭାଗୀତାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।"