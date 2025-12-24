Advertisement
Three New Airlines: ଦେଶରେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ନୂଆ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ NOC ଦେଲେ ସରକାର

India Approves Three New Airlines: ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିନିଟି ନୂତନ କମ୍ଫାନି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ NOC ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:58 PM IST

India Approves Three New Airlines: ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିନିଟି ନୂତନ କମ୍ଫାନି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ ଏୟାର (Al Hind Air) ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ (FlyExpress) NOC ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶଙ୍ଖ ଏୟାର (Shankh Air) ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶଙ୍ଖ ଏୟାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ NOC ରଖିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ ଏୟାର କେରଳର ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ। ଯେତେବେଳେ କି ଫ୍ଲାଏଏକ୍ସପ୍ରେସର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବିମାନ ବଜାରର ୯୦% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଇଣ୍ଡିଗୋର ୬୫% ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ରହିଛି। ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ବଜାରରେ "ଦ୍ୱୈତବାଦୀ" (ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ) ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ସମ୍ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବାଧା ପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ GoFirst ଏବଂ Jet Airways ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି IndiGo, Air India, ଏବଂ Air India Express, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Akasa Air, SpiceJet, Alliance Air, Star Air, Fly91 ଏବଂ India One Air ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Jagdish Barik

Journalist

