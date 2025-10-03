Advertisement
Army Chief Warning: ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇ ଦେବୁ...ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ

Army Chief warning to Pakistan: ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ଏହାର ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇଦେବୁ। 

Oct 03, 2025, 04:11 PM IST

Army Chief warning to Pakistan: ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ଏହାର ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇଦେବୁ। ଭାରତର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ 2.0 ରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂଗୋଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ।

ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିକାନେର ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।

ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ୧.୦ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ୯ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଅପରେସନର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।

ଅନୁପଗଡ଼ରେ ଏକ ସେନା ପୋଷ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଥର ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ୨.୦ ସମୟରେ ସଂଯମତା ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେ ସେ ତାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।"

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ୧.୦ରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଏସଏଫର ୧୪୦ତମ ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାକର ସିଂହ, ରାଜପୁତାନା ରାଇଫଲ୍ସର ମେଜର ରିତେଶ କୁମାର ଏବଂ ହାବିଲଦାର ମୋହିତ ଗେରାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

Jagdish Barik

