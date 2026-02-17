China Oil Import: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଋଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବଢାଇଲା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।  କିଛି ମାସ ଧରି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ, ସେ ମସ୍କୋ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ

Feb 17, 2026

ChinaOil Import: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।  କିଛି ମାସ ଧରି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ, ସେ ମସ୍କୋ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ରୁଷରୁ ରିହାତି ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିପରୀତରେ ଚୀନ୍ ଏହାର କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ବେଖାତିର
ଟ୍ରମ୍ଫଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚୀନ୍ ଫେବୃଆରୀରେ ରୁଷରୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିଛି। ଏହା ଚୀନର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ମାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାଧୀନ ରିଫାଇନାରୀମାନେ, ବିଶେଷକରି, ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତୈଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋର୍ଟେକ୍ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.07 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଚୀନକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1.7 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।

Kpler ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.083 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା। ଯାହା ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 1.718 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ତାର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିଛି। Kpler ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତର ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 1.159 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ଭାରତ, ଚୀନ କିଣିଲା ସର୍ବାଧିକ
ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି କମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମଦାନୀକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରଏଟର୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଚୀନ୍ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ହୋଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରୁଷକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଚୀନ୍ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତୈଳର ସୁଯୋଗ ନେଉଛି।

Prabhudatta Moharana

