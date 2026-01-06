India-Bangladesh border: ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:46 PM IST

India-Bangladesh border:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଉପୁଜିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ଚିକେନ୍ ନେକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ବାଡ଼ (NDF) ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, BSF ବିଶେଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। BSF ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବ।

ଚିକେନ୍ ନେକ୍, ଯାହାକୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ପଟି ଯାହା ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ କୁକୁଡ଼ାର ବେକ ସଦୃଶ। ଚିକେନ୍ ନେକ୍କୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଜୀବନରେଖା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ତେଣୁ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ବାଡ଼ ସହିତ, ପ୍ୟାନ୍-ଟିଲ୍ଟ-ଜୁମ୍ (PTZ) କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଇଭ୍ ଫିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ।

ବିଏସଏଫର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିଏସଏଫ ଏବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ବିଏସଏଫ ସୀମା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖେ ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରେ। ବିଏସଏଫ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

