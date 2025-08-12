India-Bangladesh Relation: ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ, ଝୋଟ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ

Trending Photos
India-Bangladesh Relation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆସୁଥିବା ପାଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନହାଭା ଶେଭା ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇପାରିବ। ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି ବ୍ଲିଚ୍ ଏବଂ ଅନବ୍ଲିଚ୍ ବୁଣା କପଡ଼ା, ପାଟ୍ ସୁଇନ୍, ଡୋରି, ରଶି ଏବଂ ପାଟ୍ ବସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୱାଭା ଶେଭା ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆମଦାନି କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥଳ ସୀମା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଆମଦାନି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
"ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ", ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ, ଭାରତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ କିଛି ପାଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବୁଣା କପଡ଼ା ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନହାଭା ଶେଭା ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଟ୍ ଉତ୍ପାଦ, ହେମ୍ପ ଟୋ ଏବଂ ଅପଚୟ, ପାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଷ୍ଟ ଫାଇବର, ପାଟ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମ୍ପ ସୂତା, ପାଟ୍ ର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୂତା, ମଲ୍ଟି-ଫୋଲ୍ଡ, ବୁଣା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଳସୀ, ଏବଂ ପାଟ୍ ର ଅନବ୍ଲିଚ୍ଡ୍ ବୁଣା କପଡ଼ା ଉପରେ ଥିଲା।
ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସମାନ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବନ୍ଦର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ନେପାଳ ଏବଂ ଭୁଟାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସସିପମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲା।