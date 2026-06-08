ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ୨୦୨୯ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ

ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମହାମେଣ୍ଟ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ (INDIA)ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବୈଠକରେ ୨୩ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଗଦେବେ। ବିରୋଧୀ ଶିବିରର ଏକତା ଓ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
‘ଇଣ୍ଡିଆ ଜନବନ୍ଧନ’ ନାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୈଠକରେ ମେଣ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି, ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୨୩ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ:
କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୩ଟି ଦଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଡେରେକ ଓବ୍ରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଏକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।
କିଛି ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ:
ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଦଳ ନିଜସ୍ୱ କାରଣବଶତଃ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନଜର:
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ବୈଠକ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଶିବିରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରଣନୀତି ତିଆରିର ମଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୈଠକରୁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ଆଗାମୀ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।