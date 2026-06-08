Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ୨୦୨୯ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ

ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମହାମେଣ୍ଟ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ (INDIA)ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବୈଠକରେ ୨୩ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଗଦେବେ। ବିରୋଧୀ ଶିବିରର ଏକତା ଓ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:16 AM IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ୨୦୨୯ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ୨୦୨୯ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ
INDIA Bloc meeting 20266 min ago
2
earthquake28 min ago
3
Petrol Diesel price37 min ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
#BJD #OdishaPolitics #MohanMajhi #BJP #OdishaNews #BreakingNews #PoliticalRow #CMO #OdishaGovernment #BJDvsBJP #InvestigationReport #OdishaUpdates #PoliticalNews #FileControversy #JababMaguchiOdisha1 hr ago