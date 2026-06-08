ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: INDIA ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ସହ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି । ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ INDIA ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ୨୫ଟି ପାର୍ଟି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି AICC ମୁଖ୍ୟ ଖଡ୍ଗେ ।
INDIA ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକରେ SIR, ଭୋଟ୍ ଲୁଟ୍ ଆଦି ନେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ NEET, CBSE ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । INDIA ବ୍ଲକ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ଟିମର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ, କିଛି ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଲାଇନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏକ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଫାଟ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକରେ ୨୫ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନ୍ୟଥା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକ ପରେ, ଖଡଗେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୋଟ ଲୁଟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସହମତି ହୋଇଛି । ଏହି ଚିଠିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତ ସହମତି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେ NEET ଏବଂ CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଠକେଇ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
India Alliance ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଡଗେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରପେକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହମତି ହୋଇଛି। ଖଡଗେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଖଡଗେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ Allianceର ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ବୈଠକ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।