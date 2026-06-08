Add Zee Business As A Preferred Source
App

INDIA ବ୍ଲକ୍‌ ବୈଠକରେ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର

INDIA ବ୍ଲକ୍‌ ବୈଠକରେ SIR, ଭୋଟ୍‌ ଲୁଟ୍‌ ଆଦି ନେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ NEET, CBSE ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 08, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:09 PM IST
INDIA ବ୍ଲକ୍‌ ବୈଠକରେ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
INDIA ବ୍ଲକ୍‌ ବୈଠକରେ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର
INDIA Bloc12 min ago
2
Odia News35 min ago
3
Jahangir Khan arrested46 min ago
4
Odia News56 min ago
5
top 10 news today1 hr ago