79th Independence Day: ଦେଶ ପାଳୁଛି ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଭାଷଣ ଦେବାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ କି ମୋଦୀ

Trending Photos
79th Independence Day: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ତା’ର ୭୯ତମ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଶୈଳୀରେ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ କିଏ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ଥର ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ୧୨ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଠାରୁ ୧୧ ଥର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ମାମଲାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୧୭ ଥର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଅବସରରେ ୧୬ ଥର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟଧରି ଭାଷଣ ଦେବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ
ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେବାର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୯୮ ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ୭୨ ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୮୮ ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ବ୍ୟତୀତ, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଷଣର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 14 ମିନିଟ୍ ର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଷଣ। ସେମାନଙ୍କ ପରେ, ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ୬୫ ମିନିଟ୍ ର ଥିଲା, ଏହା ପରେ ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଅନେକ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୯୮ ମିନିଟ୍ ର ନିଜର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ପ୍ରତିଥର ପରି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ମୋଦୀ କେତେ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ
୨୦୧୪- ୬୫ ମିନିଟ
୨୦୧୫- ୮୮ ମିନିଟ
୨୦୧୬- ୯୪ ମିନିଟ
୨୦୧୭- ୫୬ ମିନିଟ
୨୦୧୮- ୮୩ ମିନିଟ
୨୦୧୯- ୯୨ ମିନିଟ
୨୦୨୦- ୯୦ ମିନିଟ
୨୦୨୧- ୮୮ ମିନିଟ
୨୦୨୨- ୭୪ ମିନିଟ
୨୦୨୩-୯୦ ମିନିଟ
୨୦୨୪- ୯୮ ମିନିଟ