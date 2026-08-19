India-China LAC Border Dispute: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ! ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ...

India-China LAC Border Dispute: ଭାରତ -ଚୀନ୍ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା କାହି କେଉଁ କାଳରୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚୀନର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ରଣନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଗଣିତ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ।
୨୦୧୩ ଡେପସାଙ୍ଗ ଅନୁପ୍ରବେଶ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କେକିଆଙ୍ଗଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ) ଏବଂ ୨୦୧୪ ଚୁମାର ମୁହାଁମୁହିଁ (ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ) ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମା ବିବାଦକୁ ବେଜିଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଦେଖୁଛି। ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଚାଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଭୂରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ: ଏ-ହି ଉତ୍ତେଜନାଗୁଡ଼ିକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ଗଭୀର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଚୀନ୍ ଏହି ସହଭାଗୀତାକୁ "ନିରୋଧ ରଣନୀତି" ଭାବରେ ଦେଖେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତକୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୀମା ଅସ୍ଥିରତା ବ୍ୟବହାର କରେ।
"ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି":ସୀମିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁକାବିଲା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚୀନ୍ "ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି" ର ଏକ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘ, କଷ୍ଟକର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହାର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତର କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିବା।
ଚୀନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଷୟର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେପରିକି ସୀମା ଭିତ୍ତିଭୂମି (DSDBO) ରାସ୍ତା ପରି) ଉନ୍ନତ କରିବା କିମ୍ବା ୨୦୧୯ ରେ ଲଦାଖର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା।
ଆକ୍ରମଣ ଚୀନକୁ ଅନୁଭୂତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସ୍ଥିତିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦାବି (ଯେପରିକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଦାବି) ଜାହିର କରେ।