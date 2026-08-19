Add Zee Business As A Preferred Source
App

India-China LAC Border Dispute: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ! ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ...

India-China LAC Border Dispute: ଭାରତ -ଚୀନ୍ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା କାହି କେଉଁ କାଳରୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚୀନର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ରଣନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଗଣିତ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:21 PM IST
India-China LAC Border Dispute: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ! ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ...
Image Credit: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Google Spam Update: ଗୁଗୁଲର ନୂଆ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ କାରଣ?
2
3
4
5