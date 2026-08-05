Add Zee Business As A Preferred Source
App

Red Sea Attack: ଲାଲ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ

ୟେମେନ ସରକାର ସହ ଜଡିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ (NRF) କହିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ନୌସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 05, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:49 AM IST
Red Sea Attack: ଲାଲ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ,ଓଡ୍ରାଫ
2
3
4
5