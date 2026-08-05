Red Sea Attack: ଲାଲ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ

Red Sea Attack: ୟେମେନର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ନିକଟ ଲାଲ ସାଗର (Red Sea)ରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ MSV ‘ଫୈଜ ନୂରେ ଓଲିୟା’ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜରେ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଏବଂ ଜଣେ ୟେମେନୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣଟି ହୁଥି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବନ୍ଦର ସହର ହୋଦେଇଦାହ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ୟେମେନ ସରକାର ସହ ଜଡିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ (NRF) କହିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ନୌସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇନାହିଁ।
Indian MSV Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink.
India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanised sailing vessel. The safety of our people is our supreme priority & I am relieved to…
— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 4, 2026
ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ଉକ୍ତାନିରେ ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୋନୋୱାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (DGMA)ଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କ୍ରୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Our statement on attack on an Indian flagged commercial vessel
https://t.co/5dNzioU4jv pic.twitter.com/rGgtnl0luu
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 4, 2026
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିୟାଦସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ୟେମେନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ରେଡ୍ ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ନିରବିଘ୍ନ ନୌ ପରିବହନ ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାରତ ଦାବି କରିଛି।