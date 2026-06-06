Add Zee Business As A Preferred Source
App

POKରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ଜାତିସଂଘରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଭିତ୍ତିହୀନ ଦାବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ବଥନେନୀ ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପାକିସ୍ତାନର କାଶ୍ମୀର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 06, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:34 AM IST
POKରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଲା ଭାରତ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
POKରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଲା ଭାରତ
pok0 min ago
2
road accident13 min ago
3
CJP protest25 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
odisha news ITDA Assistant Engineer under vigilance scanner know details here1 hr ago