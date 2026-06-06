POK: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ଜାତିସଂଘରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଭିତ୍ତିହୀନ ଦାବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ବଥନେନୀ ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପାକିସ୍ତାନର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶର ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା: ଭାରତ
ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର UNGAରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ମୋତେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବିଭାଜନକାରୀ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରିବାର ଏକ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ।"
ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି
ପି. ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୋର ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବ। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଲି ବୟାନବାଜି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଏହି ମୌଳିକ ସତ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ତଥ୍ୟର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପରିଷଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତ୍ରୁଟି (ଯଦି ଥାଏ) କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଉଚିତ।
भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू-कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेताया कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि… https://t.co/GiNZEtLPAL
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) June 6, 2026
ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବାଦ
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ତଥାକଥିତ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନାର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ "ଅବୈଧ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ" ଦଖଲ କରାଯାଇଛି।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଭାରତ ସରକାର କହିଛି, "ଭାରତ ସରକାର ଜୋର୍ ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଗୁରୁତର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ରାଜନୈତିକ ଦମନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଭଳି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।"
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର ଅବୈଧ ଦଖଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ।"
ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଭାରତର ଚେତାବନୀ
ପି. ହରିଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପକାଇଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ସଦସ୍ୟତା ଏହାର ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଞ୍ଚର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଚାଲିଛି।
ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଏହାର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ତଥାକଥିତ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଅବୈଧ ଦଖଲକୁ ବୈଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୟାସ ଏହାର ଅବୈଧ ଦଖଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ରାଜନୈତିକ ଦମନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।" ଭାରତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକୃତ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ଅବୈଧ ଦଖଲ ସମାପ୍ତ
ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅବୈଧ ଦଖଲ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ଭାରତର ଆପତ୍ତିର ଜବାବରେ, ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ।