ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ ଲକ୍ଷ ଟପିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନଲକ 1.0 ପରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି । ଏବେ ଦେଶରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ ଲକ୍ଷ ପାର କଲାଣି । ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୧୦ ହଜାର ମୁହାଁ ହୋଇଛି । ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟପ୍-4ରେ ଥିବା ଭାରତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟପ-2କୁ ଯେ ଚାଲିଯିବ, ଏବେ ଏଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୧୧୪୫୮ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିନକରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୮୬ ଜଣ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

India crosses 3 lakh mark as it reports the highest single-day spike of 11,458 new #COVID19 cases; total cases rise to 308993; 386 deaths in the last 24 hours. There are 145779 active cases, 154330 cured/discharged/migrated & 8884 deaths in the country so far: Ministry of Health pic.twitter.com/BL5k2J3dbE

— ANI (@ANI) June 13, 2020