India Nuclear Policy: ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଛି ଭାରତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ନୀରିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା SIPRI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ନିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ରଖା ଯାଉଥିଲା । ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ନିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ' ନୀତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି । କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଉପରେ ଯାଏ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ତଥାପି, ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରର ପରିମାଣ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର କେଉଁଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ପଛରେ ଅଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା।
ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (SIPRI)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ୧୦ଟି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ୧୮୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବାବେଳେ, ସଦ୍ୟତମ SIPRI ରିପୋର୍ଟ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୯୦ରେ ରଖିଛି। ତୁଳନାରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ୧୭୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ SIPRI ର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବଟନ୍ କିଏ ଧରିଥାଏ?
ଭାରତରେ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ନ୍ୟାସନାଲ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପରିଷଦ ରହିଛି: ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜନୈତିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ, NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭାରତ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତି (NPT) କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ-ପରୀକ୍ଷଣ-ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତି (CTBT) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହିଁ।
ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଉଭୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତ "ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ" ନୀତି ପାଳନ କରେ। ଭାରତ ୨୦୦୩ରେ ତାର ପରମାଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଭାରତ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି କୌଣସି ନୀତି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ
ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ, ଜାତୀୟ କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ ପରି, ପାକିସ୍ତାନ NPT କିମ୍ବା CTBT ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱର କେବଳ ନଅଟି ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି
SIPRI Yearbook 2026 ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ-ସଶସ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର - ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ - ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା, ନଅଟି ଦେଶ - ଆମେରିକା, ରୁଷ, ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ୍, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ - ସାମୂହିକ ଭାବରେ ୧୨,୧୮୭ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ତାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ ନିୟୋଜନ କରିଛି?
ସଦ୍ୟତମ SIPRI ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜନ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ କୌଣସି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜନ କରିନଥିଲା। ଭାରତ ତାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରର ସଠିକ ନିୟୋଜନ ସ୍ଥାନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ; ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏପରି ସୂଚନାକୁ ବର୍ଗୀକୃତ ରଖାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ ଦେଶ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୨୦୨୫ରେ, ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ୯୨.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୮.୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ରୁଷ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ୨୦୨୧-୨୫ ଅବଧିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀରେ ଭାରତର ଅଂଶ ୮.୨% ଥିଲା।