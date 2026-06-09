Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଛି ଭାରତ

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଉପରେ ଯାଏ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 09, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:26 PM IST
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଛି ଭାରତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଛି ଭାରତ
india nuclear policy1 min ago
2
top 10 news today31 min ago
3
Home Guards Allowance Hike45 min ago
4
cm mohan charan majhi2 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago