India-EU FTA: ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଧମାକା: ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା 'ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ'

India-EU FTA: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ଶେଷରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 'ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ୱିକ୍ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:24 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ଶେଷରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 'ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ୱିକ୍ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ "ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ" (ସବୁ ଚୁକ୍ତିର ମୂଳ) ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା:

  1. ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିରେ ଅଂଶ: ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଜିଡିପିର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଂଶକୁ କଭର୍ କରୁଛି।
  2. ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ: ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ୧୪୦ କୋଟି ଜନତା ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
  3. ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍: ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି:

  • ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ (ଲୁଗାପଟା), ରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାର, ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଜୋତା ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ।
  • ଏହା ଭାରତର ମାନୁଫାକଚରିଂ (ଉତ୍ପାଦନ) ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
  • ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନିରାପଦ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଉଭା ହେବ।

ଗତ ସୋମବାର ଏହି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ଭାରତ-ଇୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆଇନଗତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି (Clean Energy) କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଇଉରୋପ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରିବେ।

