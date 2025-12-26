Bangladesh Violence: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ; ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର...

India On Bangladesh Violence: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଭାରତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଜନକ।
India On Bangladesh Violence: ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ହତ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏପରି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ।
VIDEO | Delhi: Responding to a media query on the issue of H-1B visa appointment cancellations, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “The Government of India has received multiple representations from Indian nationals facing delays and difficulties in scheduling or… pic.twitter.com/OdukIQ54Hj
— Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2025
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୦୦ ଟା ସମୟରେ ରାଜବାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହୋସେଣ୍ଡାଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କୁ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ ଓରଫ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅମୃତଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ହୋସେଣ୍ଡାଙ୍ଗା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅମୃତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଂଶା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ, ଢାକା ନିକଟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
