India Expresess Grief: ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ

India Expresess Grief: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ତେହେରାନରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରବିବାର ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
#WATCH | Foreign Secretary Vikram Misri, on behalf of Government of India, signed the Condolence Book at the Embassy of Iran in New Delhi today, and offered condolences to the slain Supreme Leader of Iran Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/A3IP2d0diX
— ANI (@ANI) March 5, 2026
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ସହିତ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମନୋଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଏପରି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିର ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି।
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତ G7 ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭାରତ ଇରାନରୁ ଏହାର 13 ପ୍ରତିଶତ ତେଲ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଶନିବାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତେହେରାନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କୋଠା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଖାମେନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଇରାନରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।