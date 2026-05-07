Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3207803
Zee OdishaOdisha National-InternationalOperation Sindoor: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଷେ ପୁରିଲା

Operation Sindoor: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ବର୍ଷେ ପୁରିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପିଓକେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 07, 2026, 10:19 AM IST

Trending Photos

Operation Sindoor: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ବର୍ଷେ ପୁରିଲା

Operation Sindoor: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପିଓକେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୨୬ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନସ୍ଥିତ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ ସଂଗଠନ, ପ୍ରତିରୋଧ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।

‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’କୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ବର୍ଷେ ପୂରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅପରେସନକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମିସାଇଲ ଓ ବୋମାବର୍ଷାରେ ଅଣନିଃଶ୍ଵାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଫାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପୁଣି ପଶି ପରାକ୍ରମୀ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ସେଠାକାର ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କରାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାରତ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା।

‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’କୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେଖା (ଏଲ୍ଓସି) ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି। କ୍ଷତ ମଧ୍ଯରେ ଶାନ୍ତିର ନୂଆ ସକାଳ ଆସିଛି। ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ। ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଚରୁଣ୍ଡା, ସିଲିକୋଟ, ସଲାମାବାଦ, ଗିଙ୍ଗଲ, ଲଗାମା, ତିଲାୱାରୀ, ବାଲକୋଟ, ବାଲକୋଟ, ନାମ୍ବଲା ଏବଂ ହଥଲଙ୍ଗା ଭଳି ଗ୍ରାମରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଶାଢିରେ ନିଃଶ୍ବାସ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚାଷଜମିରେ ପୁଣି ସବୁଜିମା ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ହସଖୁସିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି । ଛୋଟ କାରବାର ପୁଣି ପସରା ମେଲାଇଛି। ପାକ୍ ସହ ସଙ୍ଘର୍ଷ ବେଳେ ଏସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଜୀବନ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଭାବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜବାବ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଯେ ଜରୁରି ତାହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ବେଳେ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡଜନେରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଚରୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଏବଂ ସିଲିକୋଟରେ ୩୫ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ମେ ୮ରେ ସଲାମାବାଦରେ ହୋଇ ହୋଇଥିବା ମୋର୍ଟାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଘର ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗିଙ୍ଗଲ ଓ ଲଗାମାରେ ବି ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ  ଘର ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକମା ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସିଲିକୋଟର ବଶା ଶାରତ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ହଥଲଙ୍ଗାର ଫାରୁକ ଅହମ୍ମଦ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଦାୟିକ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଣ ହୋଇନାହିଁ ହୋଇ । ଏଠାରେ କେତେବେଳେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ । ଶମିମ ଅହମ୍ମଦ କୁହନ୍ତି ସେନା ଆମର ଅନେକ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ହୁଏତ ନଥାନ୍ତୁ।

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା X ରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ କ’ଣ କହିଛି
ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା X ରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି ଯେ, "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ କିଛି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ କିଛି କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ।" ଅପରେସନ୍ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ବାର୍ଷିକୀରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ କିଛି ଭୁଲେ ନାହିଁ, ଭାରତ କିଛି କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ 28 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓଟି ରାତି 1:05 ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ମେ 6-7 ରାତିରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା, ତା’ପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଟ୍ରାକ୍ କରିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, "ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଏବଂ ରକ୍ତ ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।" ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସହିତ, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।

Also Read: Suvendu Adhikari: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ କିପରି ହୋଇଛି ହତ୍ୟା

Also Read: IPL 2026: କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କ ଶତକ ବେକାର, ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

operation sindoor
Operation Sindoor: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ବର୍ଷେ ପୁରିଲା
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
IPL 2026
IPL 2026: କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କ ଶତକ ବେକାର, ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ
suvendu adhikari
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ କିପରି ହୋଇଛି ହତ୍ୟା
Olive Ridley Turtle
Olive Ridley Turtle: ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ...ଧିରେ ଧିରେ କମିଲାଣି ସଂଖ୍ୟା