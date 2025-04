India France Mega Deal: ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ୬୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ଡିଲ୍, ନୌସେନାକୁ ମିଳିବ ୨୬ ଟି ରାଫେଲ୍ ମାରିନ୍

India France Mega Deal: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ୨୬ଟି ରାଫେଲ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି (CCS) ମେଗା ଡିଲ୍ କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯିବ।

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନୌସେନା ୨୨ ଟି ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଟ୍ ଏବଂ ୪ଟି ଟ୍ୱିନ୍-ସିଟ୍ ରାଫେଲ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିମାନ ପାଇବ। ଯାହାକୁ ବିମାନ ବାହକ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବ।

India clears mega deal to buy 26 Rafale Marine fighter aircraft from France. The government-to-government deal worth over Rs 63,000 crore will be signed soon. Indian Navy will get 22 single-seater and four twin-seater aircraft as part of the deal: Government Sources pic.twitter.com/g3Ef3snrbn

