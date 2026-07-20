First Dengue Vaccine: ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା,ଭ୍ୟାକସିନ୍‌ QDENGAକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା CDSCO

First Dengue Vaccine: ଏଣିକି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜୀବନି କାହାର ଜୀବନ! ଭାରତ ହେବ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକ୍ତ ଦେଶ । ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ QDENGA’କୁ ଭାରତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ (QDENGA)କୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (DCGI) ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। (QDENGA) ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଟାକେଡା ବାୟୋଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ଟିକା ୪ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକେ ନେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର ୩ ମାସ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଟିକା ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍‘QDENGA’କୁ ୪୩ଟି ଦେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ସାରିଛି। ଏବଂ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ୩୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ବଣ୍ଟନ ଲୋକେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ QDENGA ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ୭ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହା ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସର ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ସେରୋଟାଇପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ଅନୁମୋଦନ ଟାକେଡାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ୧୯ ଟି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ (ପ୍ରାୟ ୧,୨ ଏବଂ ୩ ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୩ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ (DEN-302) ରୁ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥିତ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ୪ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିସିଟି (ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମତା)ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷକରି, ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, WHO ଉଚ୍ଚ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଞ୍ଚଳରେ QDENGA ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍-ଟିକାକରଣ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା କହିଛି ଯେ ଏହି ଟୀକା ମଧ୍ୟ WHO ଠାରୁ ପୂର୍ବ-ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଟୀକା ଗୁଣବତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭାବର ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ।