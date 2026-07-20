Add Zee Business As A Preferred Source
App

First Dengue Vaccine: ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା,ଭ୍ୟାକସିନ୍‌ QDENGAକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା CDSCO

First Dengue Vaccine: ଏଣିକି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜୀବନି କାହାର ଜୀବନ! ଭାରତ ହେବ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକ୍ତ ଦେଶ । ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ QDENGA’କୁ ଭାରତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:27 PM IST
First Dengue Vaccine: ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା,ଭ୍ୟାକସିନ୍‌ QDENGAକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା CDSCO
Image Credit: ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପିଙ୍କ ମୃତଦେହ!
Tripura DGP1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News5:58 AM IST
4
Odia News5:28 AM IST
5
Odia News4:59 AM IST