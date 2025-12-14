Advertisement
Bondi beach attack: ବୋଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି...

ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ-ବାଳୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁଠି ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:01 PM IST

Bondi beach attack: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଛୁଟି କାଟୁଥିବା ୟୁହୁଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୧ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୧ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସିଡନୀର ବାସିନ୍ଦା ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ନାଭିଦ ଅକ୍ରମ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସିଡନୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେରାଲ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଠ ଦିନିଆ ୟୁହୁଦୀ ପର୍ବ ହାନୁକାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ୟୁହୁଦୀ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧ-ବାଳୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁଠି ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅଛି।

ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍ ଶୁଣି ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ, କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତା’ପରେ ଧଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପାଦଚଲା ପୋଲରୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଛୋଟ ପାଦଚଲା ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳେ ପିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।" ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ୟୁହୂଦୀ ପର୍ବ ହନୁକାହ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ରଖେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବାନିଜ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦେଶରେ ଘୃଣା, ହିଂସା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।" ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବାନିଜ୍ କହିଛନ୍ତି, "ୟୁହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଆଜି ରାତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ, ଠିକ୍ ମୋ ପରି। ଆମ ଦେଶରେ ଘୃଣା, ହିଂସା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ କରିବୁ।" ଇସ୍ରାଏଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି

ସିଡନୀର ଏକ ଲିଣ୍ଡ୍ଟ କାଫେରେ ଜଣେ ଏକାକୀ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବାର ପ୍ରାୟ ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ୧୬ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

Priyambada Rana

