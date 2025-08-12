India-Pakistan Relations: ଯେସାକୁ ତେସା! ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସକୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ
India Hits Back at Pakistan: ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ, ପାଣି ଓ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି।

Aug 12, 2025

India Hits Back at Pakistan: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ, ପାଣି ଓ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସକୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?
ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସକୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।

ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ପାଇପଲାଇନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବଜାରରୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ହାଇକମିଶନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଖବରକାଗଜ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି।

  • ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
  • ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
  • ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

ଭିଏନା ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ
ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଭିଏନା ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଏନା ଚୁକ୍ତିନାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଦେଶରେ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

