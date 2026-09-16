ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜ, ଆଉ ତାପରେ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ସହ ଧକ୍କା ଘଟାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନା ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଆଚରଣ ପରେ ଭାରତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ବୁଧବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର 'ଚାର୍ଜ ଡି'ଆଫେୟାର୍ସ'ଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସଲାମାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ସମାନ ବିରୋଧ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ କହିଲା?
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜର ଆଚରଣ, ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯୯୧ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ଧାରା ୧୦ର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା।
୧୯୯୧ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରୀମ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ କହିଛି ଯେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଧକ୍କା ଘଟଣା ଉକ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜର ଆଚରଣକୁ ଅପେଶାଦାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ 'ଚାର୍ଜ-ଡି-ଆଫେୟାର୍ସ'ଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମାର ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏହି ଘଟଣା କାହିଁକି ଉଦବେଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତିକ୍ତ ରହିଛି; ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସୀମାପାର୍ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ଇସଲାମାବାଦର ସମର୍ଥନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଅନେକ ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ପ୍ରାୟତଃ ଆରବ ସାଗରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଜାଣତରେ ହେଉଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ (ଯେପରିକି ୧୯୯୧ ମସିହାର ଚୁକ୍ତିନାମା) ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।